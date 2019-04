Nicolas Guérin, chef du service édition du journal imprimé — A.-L.BERAUD/20 Minutes

« Minute Papillon ! » spéciale aujourd’hui, avec notre troisième numéro de la série de 20 Minutes : « Chez 20 Minutes ». On embarque vos oreilles à la rencontre des membres de la rédaction pour vous faire découvrir le travail des journalistes.

Seconde partie de l’entretien avec Nicolas Guérin, chef du service édition du journal papier 20 Minutes. Sélectionner les articles des rédacteurs, les remanier et réduire leur longueur sans en perdre leur substantifique moëlle, ce sont quelques-uns des défis du métier d’éditeur.

Pour écouter Nicolas Guérin me parler des défis de ce métier subtil et rigoureux, de l’importance de la « titraille » et du « rythme de l’information », de la place de la publicité dans un journal gratuit, c’est dans le lecteur ci-dessus.

La première partie de cet entretien avec Nicolas Guérin, publiée ce midi, est par là.

Crédits : Red Box de Nordgroove/​Fugue