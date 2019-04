Isabelle Adjani, actrice, le 8 mai 2018 au festival de Cannes — LOIC VENANCE / AFP

- Isabelle Adjani dans la série phénomène « Capitaine Marleau ce soir sur France 3. La fiction policière portée par Corinne Masiero est la série récurrente la plus suivie de la télévision française, meilleure audience de France 3 en 2018, rappelle le site Ozap.

- Troisième saison pour la série à succès Les Bracelets rouges, sur TF1. Nicolas Cuche, réalisateur de la série, a confirmé l’info à Allociné. Diffusion probable au printemps 2020.

- Game of Thrones : La fin de cette série culte, des millions de fans dans le monde l’attendent et la redoutent. Tout comme mon collègue Jean-Loup Delmas, qui nous assure que la fin de la saga sera forcément décevante. Il a pour cela interrogé Vladmir Lifschutz, enseignant-chercheur et docteur en séries. Son article, son constat par là...

- Netflix a annoncé ce lundi la date de la troisième saison La casa de papel. Retour le 19 juillet de ce carton espagnol.

- Après le docu-fiction sur Xavier Dupont de Ligonnès, la série sera diffusée par M6. Pour interpréter ce père soupçonné d’avoir tué toute sa famille à Nantes en 2011, l’acteur Arnaud Ducret, qui a récemment publié une image du tournage sur Instagram.

