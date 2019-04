Illustration de cultures de bactéries — Susannah Ireland Photography Ltd/REX/Shutterstock/SIPA

- Intoxication alimentaire suspectée dans la mort de cinq pensionnaires d’une maison de retraite de Lherm, en Haute-Garonne. L’enquête déterminera notamment si les victimes ont succombé à une infection due à une bactérie.

>>Les témoignages recueillis par Béatrice Colin à Lherm ce lundi

- Les bactéries responsables de nombreuses maladies et décès dans le monde : chaque année, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 600 millions de personnes tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. 420.000 en meurent, dont presque la moitié d’enfants. En Europe, 23 millions de personnes touchées, et 5.000 d’entre elles en meurent, selon des données de décembre 2015.

- Dans le Pas-de-Calais, sur la Côte d’Opale, la bactérie « vibrio aestuarianus » est pointée du doigt par les pêcheurs à pied. Elle pourrait être à l’origine de la surmortalité des moules sauvages, rapporte l’AFP. Jusqu’à 95 % des mollusques accrochés sur les roches ont été décimés.

- Notre santé dépend en partie du bien-être de notre ventre et de ses bactéries. Le microbiote intestinal va bientôt être sauvegardé dans une grande bibliothèque, rapporte la revue britannique New Scientist (repéré par Courrier international). Le but de cet inventaire mondial : préserver une biodiversité et contribuer à résoudre de futures crises sanitaires.

