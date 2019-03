PODCAST INFO «Minute Papillon!», le flash de 20 Minutes tous les jours à 12h20 et 18h20

Elise Lucet — E.Guyon/France 2

- Agnès Varda, cinéaste pionnière de la Nouvelle Vague, silhouette inimitable, est décédée à 90 ans. Pour son œuvre, elle a notamment reçu César, palme à Cannes ou encore Oscar…

- « Gilets jaunes » : demain, vingtième mobilisation. A Bordeaux, rapporte Sud-Ouest, plusieurs milliers de manifestants, mais aussi des «black blocs» attendus.

- Le « gilet jaune » Eric Drouet va faire appel de sa condamnation, ce matin, à 2.000 euros d’amende pour « organisations de manifestations sans autorisation préalable ». Eric Drouet sera par ailleurs jugé le 5 juin fois pour port d’arme prohibé lors d’une manifestation.

- Brexit : Les députés britanniques votent aujourd’hui sur un accord de retrait. La date du divorce sera en fonction du résultat du vote…

- Après la taxe d’habitation, la redevance télé de 139 euros va-t-elle sauter ? Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics s’est dit favorable, ce matin sur RMC.

- Clash entre Marlène Schiappa et Elise Lucet. La secrétaire d’Etat a déploré « une forme de populisme » d'« Envoyé spécial » et « Cash investigation », deux émissions d’Elise Lucet sur France 2. La journaliste et les équipes des programmes ont riposté sur Twitter.

