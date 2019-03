Le 11 juillet 2002, le maire RPR de Camembert, Jean Gaubert, agriculteur et producteur de lait, pose - avec une vache et de l'herbe chatoyante- à Camembert, avec la boîte du fromage dont l'étiquette est à l'effigie du président Jacques Chirac — ROBERT FRANCOIS/AFP

Les titres du flash thématique « journée nationale du fromage » ce soir :

- Quel est votre fromage préféré ? Questionnaire à la volée qui n’est pas représentatif de la population : La rédaction de 20 Minutes répond…

- Les Français sont dépassés : selon le dernier rapport de l’association The International Dairy Federation (IDF), repéré début mars par Quartzy, les Français ne sont plus les plus gros consommateurs de fromage. Le trio de tête : Danemark, Islande et Finlande.

- Les « Etats généraux du lait cru » organisés par Fromages de terroir aujourd’hui à Paris. Cette association et le député MoDem du Loiret Richard Ramos ont organisé il y a deux semaines à l’Assemblée nationale une « opération ». Mon collègue Thibaut Le Gal y était et vous la raconte ici.

- Quelle est l’origine des noms de fromage ? Le Figaro a plongé dans le livre Le fromage de Jean Pruvost. Un exemple : « Le pérachu du Haut Jura s’est probablement formé sur l’altération dialectale du mot "pourri" ».

- Insolite : l’emmental est sensible à la musique rock, classique ou hip-hop. C’est la conclusion d’une expérience menée par la Haute école des Arts de Berne, dans une cave d’affinage en Suisse, rapporte l’AFP.

- Le plus grand plateau de fromage du monde sera monté à Tours le 3 juin, rapporte francebleu : 150 mètres linéaires, 1.001 variétés de fromages issus du monde, et un huissier pour authentifier ce record.

