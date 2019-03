L'actrice Nathalie Baye à la vente aux enchères aux Hospices de Beaune le 18 novembre 2018 — Alain ROBERT/SIPA

Les titres du flash :

- Réforme de la fonction publique : le texte prévoit notamment d’augmenter le nombre de contractuels qui n’ont pas le statut de fonctionnaires. Et encourager la « mobilité » des agents. Autant de points critiques selon les syndicats de fonctionnaires que mon collègue Nicolas Raffin a eu. Son article, les explications par ici...

- SFR accusé de faire s’allumer ses box automatiquement et systématiquement sur BFMTV ou BFM Paris…. deux chaînes du groupe Altice, propriétaire de SFR. Témoignages au Parisien.

- N’ayez pas peur de la schizophrénie : Nathalie Baye dans Le Parisien pour lutter contre la stigmatisation de cette maladie psychique qui touche 670.000 personnes en France. L’actrice déplore « les préjugés encore bien présents ».

- Prendre goût à la culture, grâce à la télé : Anne-Sophie Lapix, journaliste sur France 2, a confié au HuffPost cet intérêt grandissant grâce à l’émission « Apostrophes » sur Antenne 2, avec Bernard Pivot.

- Vous avez été plus de 15.000 à voter pour le plus beau tramway de France. Le peuple a tranché : Et le résultat est par ici (oui, il faudra cliquer!).

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/