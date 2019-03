Les présidents chinois et français Xi Jinping et Emmanuel Macron à Beaulieu-sur-Mer le 24 mars 2019 — PAUL PELISSIER-POOL/SIPA

Les titres du flash spécial Chine :

- On rentre dans le dur de la visite du président chinois Xi Jinping en France. Ce matin, le président Macron est rejoint au palais de l’Elysée par la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne. L’Elysée souhaite que la Chine travaille de manière coordonnée avec les Européens à un « nouvel ordre international ».

- Les ambitions de l’Empire du milieu ? Ses nouvelles « routes de la soie » afin de relier la Chine à l’Europe et vendre ses produits…

- Europe « désunie » avez-vous peut-être lu ou entendu. « La Chine parle beaucoup avec les institutions européennes, mais ce sont des discussions qui traînent en longueur et tout particulièrement dans le domaine économique ou des droits de l’homme », estime auprès de Libération François Godement, conseiller pour l’Asie à l’Institut Montaigne.

- Hélène Rollès, Alain Delon, David Guetta… Leur point commun ? Ils ont taillé la bavette avec Emmanuel Macron et Xi Jinping à l’Elysée hier soir. Ma collègue Clio Weickert a appelé l’Elysée pour en savoir plus. « Lors des dîners d’État, c’est une coutume que des personnalités des milieux économiques et culturels sont présentes pour matérialiser les liens entre les deux pays ». « Il s’agit aussi de mettre à l’honneur une culture, un savoir-faire, une expertise, une réussite française », précise l’Elysée. Son article, c'est par là...

- La Chine, source d'histoires pour des séries. Notre journaliste Anne Demoulin, à Lille pour le festival Series Mania, a assisté à la présentation de « Chimerica ». Une minisérie de Lucy Kirkwood qui suit un photojournaliste américain qui part à la recherche de l’homme qui a fait face à un char de l’armée sur la place Tiananmen en 1989. En compétition officielle cette série pourrait arracher la victoire. Son article par ici...

