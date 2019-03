Fanny Agostini, miss Météo de BFM TV, rejoint le service public pour présenter «Thalassa». — Ania Freindorf

Les titres du flash thématique sur l’eau :

- Ce 22 mars est décrété journée mondiale de l’eau. Une ressource que les Nations Unies veulent rendre accessible à tous d’ici 2030. Mais on en est loin, malgré des progrès. Les infos, les chiffres par ici.

- L’eau en bouteille possède une empreinte écologique 1.000 fois plus élevée que l’eau du robinet, rapportent nos confrères suisses du Temps. Et en France, malgré la publicité, les Français boivent plus d'eau au robinet qu'en bouteille depuis 2006.

- 6 % de la consommation moyenne d’eau potable en France part dans le lavage des véhicules, selon le ministère de l’Ecologie. Les services de nettoyages de voitures sans eau connaissent un regain d’activité, rapporte l’un de nos journalistes à Strasbourg. Son reportage par ici.

- Paris : Non, les fontaines Wallace ne vont pas être remplacées par un nouveau modèle. C’est qu’ont expliqué la mairie de Paris et Eau de Paris à mes collègues de la rubrique « Fake off » après la diffusion d'une fausse info.

- Une montgolfière avec le pilote et trois journalistes de l’émission Thalassa, dont Fanny Agostini, est tombée ce matin dans les eaux du golfe du Morbihan. Pas de blessé grave, a annoncé la préfecture maritime.

