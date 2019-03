Illustration d'un couple jeune — JD Mason/Unsplash

Ce soir, un flash thématique « amour » :

- « Pour aimer, il faut admirer ». Line Renaud, 90 ans, parle de vie et d’amour à Paris-Match. D’admiration pour Loulou Gasté, son mari pendant 45 ans. Mais aussi de son amant Nate Jacobson…

- La journée mondiale de la trisomie 21. « Ouvrir les yeux, ouvrir le cœur et dire oui à la différence ! », affirment deux mères de trisomiques à Amiens, rencontrées par France 3 Hauts-de-France. « J’aime bien prendre la référence d' Harry Potter, explique Julie. Il y a le chemin ordinaire et nous on est dans le chemin de traverse juste à côté et on y est très bien, je vous l’assure. »

- Tinder, Meetic, Ice Breaker ou Badoo, les clichés sur l’amour 2.0 sont faux, assure la sociologue Marie Bergström, interrogée par Femina.

- Une histoire d’amour entre un flic et une manifestante durant la révolution en Ukraine en 2014. C’est le scénario de la bande dessinée « Maïdan love » (Grand Angle) que vous fait découvrir aujourd’hui en exclusivité 20 Minutes.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Bruitages : universal-soundbank.com