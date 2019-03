Montage 20 Minutes/ SUPERSTOCK SIPA d'un cerveau et d'une blatte — Montage 20 Minutes/ SUPERSTOCK SIPA

Les titres du flash :

- Séisme d’une magnitude 4.9 en Nouvelle Aquitaine ce matin. « Un événement exceptionnel qui ne s’était plus produit depuis le 19e siècle », assure le Bureau sismologique français à 20 Minutes.

- Plus rare qu’un séisme : une femme, l’Américaine Karen Uhlenbeck, spécialiste des équations aux dérivées partielles, a remporté le prix Abel de mathématiques. C’est la première femme à décrocher cette récompense prestigieuse.

- Un tout petit cerveau, semblable à celui d’un cafard, a été créé par des scientifiques britanniques, rapporte le HuffPost. Cette avancée scientifique devrait permettre d’étudier l’évolution du cerveau et les causes de certaines maladies.

- Le cerveau humain n’atteindrait pas l’âge « adulte » avant 30 ans, selon une étude menée par des neurologues de l’université de Cambridge (Royaume-Uni). Ils ont observé qu’avant 30 ans, le cortex continue d’évoluer parfois considérablement. L'info par ici.

- En Chine, des chiens de police bientôt clonés dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays, rapporte The Guardian. Le but : réduire le temps et le coût des formations des chiens de police.

