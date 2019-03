Vintimille, le 31 août 2018. Tous les vendredis, des centaines de Francais traversent la frontiere italienne pour se rendre au célèbre marché de Vintimille, où se retrouvent des objets de contrefacon. — Lionel Urman/SIPA

Les titres du flash spécial « contrefaçon » :

- 460 milliards d’euros. La valeur des contrefaçons et des marchandises pirates commercialisées dans le monde : estimation d’un rapport de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et l’Organisation de coopération et de développement économiques.

- Dans l’Union européenne, jusqu’à 121 milliards d’euros d’importations sont des contrefaçons et des marchandises pirates, ce qui correspond à 6,8 % du total des importations de l’UE.

- Quels produits usurpés ? Chaussures, vêtements, bijoux, jouets, mais aussi produits médicaux et pharmaceutiques, souligne l’OCDE.

-Que préfèrent les contrefacteurs ? Les marques américaines, françaises et italiennes sont les plus ciblées.

- Près de chez vous : mi-février, un stock de plus de 245.000 faux parfums saisi par la douane dans un entrepôt en Seine-Saint-Denis. Les parfums étaient assemblés sur place avant d’être vendu sur Internet.

- La contrefaçon, motif de plainte entre grandes entreprises… Fin février, Swatch a annoncé attaquer Samsung pour contrefaçon numérique d’une trentaine de cadrans de montres. Le groupe suisse réclame 100 millions de dollars au conglomérat coréen.

- La solution passera-t-elle par l’intelligence artificielle ? C’est ce que croit Amazon. Le géant américain du commerce en ligne a annoncé fin février un nouveau programme « Projet Zero ».

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Bruitages : universal-soundbank.com