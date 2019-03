Le footballeur Kylian Mbappé au centre de Clairefontaine (Yvelines) le 18 mars 2019 — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Les titres du flash :

- La ministre de la Santé favorable à recul de l’âge de la retraite, les numéros un de la CGT et Force ouvrière archi-contre. Les deux syndicalistes ont dit ce matin à la radio « stop » ou que c’était une « sottise ».

- CGT et FO, rejoints par Solidaires, la FSU, l’Unef et l’UNL appellent à une journée de mobilisation aujourd’hui pour le pouvoir d’achat et droit à l’éducation et formation. Une action soutenue par 73 % de sondés du baromètre des services publics Odoxa pour la Banque Française Mutualiste, l'Obs, France Inter et la presse régionale.

>> Manifestation du 19 mars: Le flou sur les retraites laisse les syndicats perplexes

- « Gilets jaunes ». Depuis le début du mouvement 1.800 condamnations, dont 40 % à de la prison ferme, selon la ministre de la Justice sur Europe 1 ce matin.

- Aéroport d’Orly : Adieu les aérogares sud et ouest, bonjour Orly 1, 2, 4. Le bâtiment Orly 3 bientôt ouvert dans le cadre d’un grand réaménagement.

- Les footballeurs Kylian Mbappé et N’Golo Kanté puis le chanteur Soprano sont les trois personnalités préférées des 7-14 ans selon un sondage réalisé pour Le Journal de Mickey.

- NTM raccroche après la fin de leur tournée, le 23 novembre à Paris. Laurent Voulzy, lui, reprend sa tournée de concerts dans les églises et les cathédrales. « J’aimerais avoir une révélation mais je n’ai pas encore de réponse », a-t-il estimé auprès de RTL.

