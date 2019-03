SERIE Dans vos oreilles, partez à la découverte des journalistes et de leur travail au sein de la rédaction de 20 Minutes

Guillaume Novello, journaliste éditeur numérique à 20 Minutes,le 6 mars 2019 à Paris — A.-L.BERAUD/20 Minutes

Une « Minute Papillon ! » spéciale aujourd’hui. Bienvenue dans la nouvelle série de 20 Minutes : « Chez 20 Minutes » embarque vos oreilles à la rencontre des membres de la rédaction pour vous faire découvrir le travail des journalistes.

Première partie de cet entretien avec Guillaume Novello, journaliste éditeur numérique ou « Front page editor ». Ce kraken du clavier a un travail peu visible des lecteurs, mais essentiel : il met en forme et en valeur le travail des articles des rédacteurs, organise la « hiérarchie de l’information » sur le site internet et mobile du média. Il exerce aussi le rôle de « tour de contrôle » de l’info avant 7h et après 22h...

Qu’est-ce qu’un éditeur numérique à 20 Minutes ? Concrètement, que fait-il de ses journées, voire ses nuits ? Comment travaille-t-il face aux algorithmes des moteurs de recherches, notamment celui de Google ? Ce sont quelques-unes des questions que je lui ai posées…

La deuxième partie de cet entretien, ce soir à partir de 18h20 : Guillaume Novello nous parlera, notamment, des points sensibles de son métier.

> Par ici, retrouvez le premier numéro de la série « Chez 20 Minutes » avec Mathilde Cousin, journaliste vérificatrice de faits à la rubrique « Fake Off ». Cette « fact-checkeuse » traque les « fake news », les fausses informations…

>> Et par là, retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes, comme sur votre plateforme d’écoute en ligne préférée.

Crédits : RED BOX de Nordgroove/​Fugue