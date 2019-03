DANS VOS OREILLES «Minute Papillon!» cause e-sport et Jeux Olympiques avec Bertrand Volpilhac, chef du service des sports à «20 Minutes»

Une compétition de eSport à Atlanta, le 2 juin 2016. — SIPANY/SIPA

« Minute Papillon ! » ce soir consacrée au e-sport, les compétitions de jeux vidéo.

L’e-sport explose dans le monde, notamment en Asie. Si ces compétitions représentent une discipline à part entière aux Jeux asiatiques de 2022 en Chine, leur candidature été rejetée aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. J’en parle avec Bertrand Volpilhac, chef du service des sports à 20 Minutes. A écouter ci-dessous…

Succès dans le monde... et en France. Un exemple : une école d'e-sport a été ouverte à Marseille en novembre pour former les futures stars de Fornite, Fifa ou League of Legends... Parrainée par l'ancien nageur Yannick Agnel, cette école a aussi pour objectif d'éviter la sédentarisation et la désocialisation des joueurs. Pour en savoir plus, c'est par ici.

