Les titres du flash :

- Des mobilisations pour le climat demain et samedi en France et dans le monde. Grève des écoliers et étudiants demain, une « marche du siècle » samedi.

- Les associations de l’« Affaire du siècle » ont déposé hier un recours administratif contre l’Etat français.

- Naufrage du navire Grande America. La Gironde et la Charente-Maritime en « phase de pré-alerte » avant l’arrivée sur les côtes d'une nappe d'hydrocarbures.

- Chroniqueur ou animateur à la télévision, cela peut rapporter gros. Télé 2 semaines révèle dans son prochain numéro des rémunérations parfois mirobolantes.

- Qui a dit : « Contrairement à l’image de moi que je peux parfois projeter, (…) je veille toujours à ne pas tomber dans le ridicule, même avec nos blagues potaches » ? Sébastien Cauet, qui sort aujourd’hui une autobiographie chez Laffont.

- Les qualifications pour le championnat du monde de lancer d’avion en papier « Red Bull Wings », c’est cet après-midi à l’Institut polytechnique des sciences avancées, sur son Campus Paris-Sud.

