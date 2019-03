Paris le 04 fevrier 2013. Illustration argent, billets de banque tenus dans une main. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Les titres du flash spécial « argent » :

- 14 millions d’euros pour améliorer les rémunérations des douaniers, annonce le gouvernement. Coup de pouce après dix jours de « grève du zèle » des fonctionnaires à propos de leur condition de travail à l’approche du Brexit. Les députés britanniques se prononcent aujourd’hui, pour la deuxième fois, pour ou contre l’accord de divorce négocié entre leur gouvernement et les Européens.

- Le président Emmanuel Macron en visite à Djibouti aujourd’hui. Dans ce petit pays de la corne de l’Afrique, l’influence de la France recule. « Les Français n’ont pas d’argent et, commercialement, ils ne comptent plus guère pour nous, même s’ils sont importants sur les plans diplomatique, culturel et militaire », estime un membre de l’entourage du président Ismaël Guelleh au Monde.

- La France va taxer sur les géants d’Internet, les Gafa, ce qui déplaît à Washington. Réponse du ministre des Finances Bruno Le Maire : la France « est un Etat libre et souverain qui décide de sa taxation et qui la décide librement et souverainement ».

- Des pots-de-vin de plusieurs millions de dollars distribués pour que son enfant obtienne une place dans une université prestigieuse. L’actrice Felicity Huffman de Desperate Housewives parmi une cinquantaine de personnes inculpées dans le cadre d’un réseau de triche, rapporte l’AFP.

- A Toulouse : Afin de fidéliser sa clientèle, un jeune dealer offrait des jeux à gratter. L’ado de 16 ans a été interpellé hier. Plus d'infos par ici

