Isabelle Adjani, actrice, au festival de Cannes le 8 mai 2018 — Vianney Le Caer/AP/SIPA

Les titres du flash :

- La Semaine du cerveau commence aujourd’hui. 200 conférences programmées, dont une sur les mystères de l’hypnose et l’effet placebo à Clermont-Ferrand, jeudi. Notre journaliste s’est penchée sur ces mécanismes que notre cerveau met en place pour nous tromper. Aujourd’hui, on connaît l’hypnose analgésique, mais l’hypnose peut aussi aider pour les maux émotionnels et psychiques, selon une professionnelle interrogée. Pour en apprendre plus, l’article d’Oihana Gabriel par ici.

- Vers la suppression d’un nouveau jour férié pour les salariés ? La République en marche réfléchit à la suppression d’un jour férié pour financer des mesures pour les personnes âgées. Stanislas Guérini, le patron du parti présidentiel, a dit hier « imagine [r] que l’on puisse travailler un jour de plus » pour aider ces populations. Une idée qui ressemble à « la journée de solidarité », le lundi de Pentecôte, en 2004…

- Agathe Auproux atteinte d’un cancer. La journaliste de C8 a révélé sur Instagram ​ce matin être atteinte d’un lymphome. A côté d’une photo sur un lit d’hôpital, la chroniqueuse de 27 ans écrit : « Je suis en chimiothérapie depuis mi-décembre et pendant encore trois mois. (…). Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement »

- Après quatre ans d’absence, Isabelle Adjani revient au théâtre dans une l’adaptation sur scène d’Opening Night », le film de John Cassavetes, rapporte Le Parisien. Un spectacle qui a moyennement séduit nos confrères.

- Retour de l’une des émissions de téléréalité les plus machiavéliques des années 2000. « L’Île de la tentation » revient sur W9 avant l’été, annonce Le Parisien. Le programme propose à des couples de tester leur relation amoureuse face à des célibataires.

- Amputé d’une jambe, nouveau détenteur d’un record sportif. L’ancien soldat de la Royal Navy Lee Spencer, 49 ans, a terminé sa traversée de l’Atlantique à la rame en solitaire ce matin. Son trajet : Portugal - Guyane en 70 jours, selon son équipe sur Twitter.

