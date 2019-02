Yann Tiersen, compositeur et musicien, le 15 juillet 2011 au atitude Music Festival, Suffolk — Rex Features/REX/SIPA

Les titres du flash spécial « polémiques » :

- « Il faut maintenant dire que lorsqu’on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire». La phrase clash d’Emmanuel Macron à propos des « gilets jaunes » lors d’un débat, aujourd’hui, avec les élus du Grand Est à l’Elysée.

- Des politiques appellent au boycott de la marque française Décathlon. La marque de sport va commercialiser un « couvre tête » aux pratiquantes de course à pied. Au Maroc, l’accessoire est déjà vendu sous l'appellation «hijab». Sur Twitter, l’entreprise dénonce les torrents d’insultes en ligne et des « menaces, parfois physiques » de leurs équipes en magasin.

- Des plantes pour soigner le paludisme ? « Inefficace et irresponsable » dénonce l’Académie de médecine. L’institution pousse un coup de gueule aujourd’hui, mettant en garde contre les « dangers » de l’utilisation de feuilles séchées d’Artemisia pour le traitement et la prévention du palu.

- « Si on me demandait de refaire la musique d’Amélie Poulain, je dirais non ». Réponse du compositeur Yann Tiersen à The Independant dans une interview repérée par Le Figaro. L’artiste dit avoir détesté l’expérience. Sa musique a été récompensée aux César et aux Victoires de la Musique.

