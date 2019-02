Laetitia Casta, actrice et mannequin, le 20 janvier 2019 à Paris — Dominique Maitre/WWD/REX/Shutterstock/SIPA

Les titres du flash spécial « fictions » :

- Demain soir, c’est la 44e Cérémonie des Césars. Retransmission sur Canal +. Mes collègues ont imaginé les palmarès possibles du cinéma. On pense chauffer quand on vous prédit un triomphe des films « Le Grand Bain » et « Jusqu’à la garde ».

- Nouvelle série, « Une île », avec Laëtitia Casta. Notre journaliste a assisté à quelques heures de tournage de cette future série d'Arte en Corse. Une fiction sur les sirènes et l’écologie qui, contrairement aux apparences, donne envie, souligne Claire Barrois.

- Et ce n’est pas de la fiction. A Marseille, des chercheurs ouvrent la voie à une prothèse pilotée par un membre fantôme. Contrairement aux prothèses classiques, ce prototype permet, de façon totalement intuitive, de commander les mouvements par les muscles du moignon. Le reportage par nos journalistes à Marseille par ici.

