Les titres du flash spécial « planète » :

- 600 personnalités française et étrangère plaident pour « pacte finance climat ». Le projet comprend la création d’une banque européenne du climat et d’un fonds totalisant 300 milliards d’euros par an, rapporte Le Monde.

- « Youth for Climate », une plateforme de jeunes pour le climat. Appel à un cinquième jeudi de mobilisation en Belgique. A Bruxelles, ils étaient 11.000 la semaine dernière et seront rejoints cette semaine par la jeune militante suédoise Greta Thunberg.

- Le rappeur Stomy Bugsy a libéré illégalement des poules d’un élevage en batterie dans la Somme. Il accompagnait des membres de l’association DxE France lors d’une opération dans la nuit de vendredi à samedi. Dans une vidéo postée sur Facebook, on voit l’artiste, vegan, libérer deux poules pour les emmener chez une famille d’accueil près de Rambouillet. La suite de l'article par ici.

- Dix ans. C’est le temps, en moyenne qu’une espèce en danger doit attendre pour être protégée au niveau international. Résultat d’une étude publiée dans la revue Science. Car entre l’organisme qui établit le constat et celui qui met en place les mesures de protection, il existe de nombreuses divergences, relève Futura Sciences. Certains États font pression pour défendre leurs intérêts économiques.

- « Il y a du plastique dans le gras des baleines » en Méditerranée. Alerte du WWF. Selon l’ONG, « ce n’est pas seulement des bouts de plastique qui traînent en mer, ce sont aussi des cocktails chimiques qui intègrent la chaîne alimentaire ». La suite de l'article par là.

