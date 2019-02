Lisa Angell, candidate représentant la France à l'Eurovision, le 15 mai 2015 à Vienne en Autriche — KOVIC/SIPA

Les titres du flash :

- Reportage : Retour à Pont-de-Beauvoisin en Savoie, où une « gilet jaune » est morte le 17 novembre après avoir été renversée. 20 Minutes est revenu plusieurs semaines après ce drame, à la rencontre des manifestants.

- Eric Drouet, « gilet jaune » est jugé ce matin à Paris pour « organisation de manifestations sans déclaration préalable » les 22 décembre et 2 janvier. Pour suivre l’audience en direct, il y a notre journaliste Hélène Sergent sur Twitter.

- Samedi, les téléspectateurs de TF1 verront Lisa Angell se présenter aux auditions à l’aveugle de The Voice. Lisa Angell, candidate de la France à l’Eurovision 2015, avait fini à la 25e place sur 27. Son interview, son besoin d'exorciser l'Eurovision par ici...

- Jessica Thivenin, vedette de l’émission de télé réalité Les Marseillais publie un livre. On y apprend plus sur la manière déroulent les tournages, entre interdiction de parler avec d’autres personnes que les candidats et celle de se parler en dehors des caméras…

- Rahan : la BD culte ​qui a popularisé la préhistoire il y a 50 ans va être rééditée. Sortie le 27 février de l’intégrale des aventures du « fils des âges farouches ». Sur 20 Minutes, on vous propose de voir les premières planches de l’album de Roger Lécureux et André Chéret aux éditions Soleil.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com/Bruitages, extraits sonores : zonesons.com, universal-soundbank.com, grsites.com​