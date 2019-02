Illustration d'un plat de pâtes à la sauce tomate semblant fameux — Vitchakorn Koonyosying/Unsplash

Les titres du flash :

- L’Italie semble vouloir cet après-midi calmer la situation après la décision de Paris de rappeler l’ambassadeur français à Rome. Goutte ayant fait déborder le vase : Luigi Di Maio, vice-chef du gouvernement, a rencontré, mardi en région parisienne, des responsables des « gilets jaunes ».

- Des « gilets jaunes » au milieu de plusieurs milliers de fonctionnaires qui manifestaient aujourd’hui à Paris, à l’appel de Force Ouvrière. 120.000 postes de fonctionnaires pourraient être supprimés d’ici 2022, selon la prochaine réforme de la fonction publique.

- Ils auraient évacué avec des bâtons un amphi de la fac de droit de Montpellier occupé en mars 2018 par des étudiants grévistes. Lourdes sanctions pour l’ancien doyen de la fac de droit de Montpellier Philippe Pétel et le professeur de droit Jean-Luc Coronel de Boissezon. L’ancien doyen interdit d’enseigner pendant cinq ans. Jean-Luc Coronel de Boissezon radié, selon La Gazette de Montpellier.

- Jacquie et Michel, le site porno, va sponsoriser un match de match de Pro D2 de rugby entre l’US Carcassonne et le Biarritz Olympique. Cela se passera le 1er mars. Le club espère avec ce coup un « engouement, des retombées sur la billetterie et sur les réseaux sociaux », a-t-il détaillé à 20 Minutes.

