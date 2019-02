La chanteuse Aya Nakamura avant un défilé de mode hommes Kenzo à Paris le 20 janvier 2019 — Jean-Marc HAEDRICH/SIPA

Les titres du flash :

- Et si on libérait les après-midi des élèves pour qu’ils fassent du sport ? C’est l’idée des ministres de l’Education nationale et des Sports ce matin. A 20 Minutes, Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu ont évoqué la mise en place prochaine d’expérimentations pour modifier les rythmes scolaires en écoles et collèges.

- Affaire Benalla : le couple de la Contrescarpe jugé aujourd’hui pour violences contre des policiers commises le 1er mai. Pour l’audience en direct, vous pouvez suivre notre journaliste Vincent Vantighem sur Twitter.

- Une affaire Benalla avec de nouveaux rebondissements : le parquet financier a ouvert une enquête sur un contrat signé avec un sulfureux oligarque russe.

- Mort d'Emiliano Sala : La famille du footballeur « va pouvoir commencer le deuil », a-t-elle dit à l’AFP ce matin. Le club FC Nantes annonce ce matin retirer le maillot numéro 9, en hommage au footballeur.

- Plus de photos d’automutilation sur Instagram. Le réseau social a annoncé de bannir ces clichés pour aider à lutter contre ces blessures volontaires et le suicide.

- Jeanne Added, Eddy De Pretto, Angèle, Aya Nakamura, Foé : qui décrochera les victoires de la musique ? Palmarès dévoilé ce soir à la Seine musicale, près de Paris, et en direct sur France 2.

