Cyril Hanouna, présentateur et animateur, le 5 octobre 2018 à Paris — Christophe Ena/AP/SIPA

Les titres du flash :

- Un Français sur 4 (27 %) pense qu’une secte d'«Illuminati » nous manipulent, selon une enquête de la Fondation Jean-Jaurès et de Conspiracy Watch sur le complotisme chez les Français, publiée dans Le Point.

- Rapport annuel de la Cour des comptes : L’institution distribue ce matin les mauvais points, que ce soit les Intercités, le Mobilier national ou encore les services funéraires.

- Salaire de Cyril Hanouna ? 40.000 euros par mois, versés par sa société de production, rapporte Le Canard Enchaîné ce matin.

- Gad Elmaleh, de nouveaux « emprunts » à des comiques français et anglo-saxons révélés dans une nouvelle vidéo de la chaîne CopyComic. Les Inconnus ou encore les Américains Dave Chapelle et Louis C.K ont servi de sources d’inspirations…

- Pas de tapis rouge pour l’acteur Liam Neeson à New York. Selon la BBC, la session de photos et d’interviews annulée après le tollé suivant ses propos sur ces anciennes envies de meurtre raciste.

- Sophie Davant, elle, pourrait peut-être succomber à la passion des planches ? A Télé-Loisirs, la présentatrice sur France 2 a affirmé avoir été approchée par une productrice de séries pour « développer » un personnage.

