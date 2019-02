Illustration d'un homme jouant à un jeu video. — Sean Do/Unsplash

Les titres du flash où l’on parle de chiffres…

- 387 voix pour (sur 577) : Large adoption de la proposition de loi « anticasseurs » à l’Assemblée en fin d’après-midi.

- Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce mardi partout en France, à l’appel principalement de la CGT et avec la participation de « gilets jaunes ». A Paris, 30.000 selon la CGT, 18.000 selon la police.

- 50 millions d’euros, c’est ce que General Electric devra verser à l’État pour ne pas avoir tenu ses engagements. Le groupe américain s’était engagé à créer un millier d’emplois nets en France après avoir acquis la branche énergie d’Alstom en 2014. Il en a créé 25.

- 1 million d’euros. C’est ce que la présentatrice Karine Ferri demande à Cyril Hanouna, selon l’animateur de TPMP.

- 225 collégiens et lycéens du Lot-et-Garonne sélectionnés pour une expérimentation : créer des jeux vidéo pour prévenir le décrochage scolaire.

