- Grève aujourd’hui à l’appel de la CGT avec à ses côtés Solidaires, FO, la France Insoumise et des « gilets jaunes ». Plus de 160 manifestations prévues. Le point sur les perturbations.

- Incendie d’un immeuble à Paris cette nuit: Le bilan provisoire s’alourdit à 10 victimes ce matin. Selon nos informations, ce geste serait lié à un conflit de voisinage.

- Apple a réglé discrètement au fisc français dix ans d’arriérés d’impôt sur les sociétés. Le montant avoisine les 500 millions d’euros, selon l’AFP.

- Grosse arnaque en ce moment par mail. 10.000 signalements faits aux autorités au mois de janvier 2019.

- Le Nouvel An chinois est placé sous le signe du cochon cette année. Des festivités prévues notamment dans le 13e arrondissement de Paris.

- Foot : Soupçonné de fraude fiscale en Espagne, l’entraîneur José Mourinho accepte une peine de prison d’un an et une amende, selon la justice.

