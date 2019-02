Karine Ferri lors d'un défilé à Paris le 25 septembre 2018 — JP PARIENTE/SIPA

Les titres du flash :

- La CGT appelle à la mobilisation demain pour une hausse des salaires et pour la justice fiscale. Des préavis de grèves déposés dans la fonction publique, à la RATP ou à la SNCF. Eric Drouet, l’une des personnes du mouvement des « gilets jaunes », appelle séparément à une « grève générale ».

- A l’Assemblée nationale, les députés seront en train de voter la loi « anticasseurs », qui donnera la possibilité aux préfets de prononcer des interdictions de manifester.

- Une cagnotte lancée après le témoignage d’une retraitée pauvre sur France 3 recueille plus de 9.000 euros cet après-midi, rapporte franceinfo.

- Chiots, chatons et futures mariées… Karine Ferri, c’est le festival du mignon sur TF1 et TFX. L’animatrice nous a confié notamment qu’On est dans l’émotion de A à Z., nous a-t-elle confié.

- Le chanteur Tété revient avec l’album Fauthentique. L’auteur du tube A la faveur de l’automne chantera en direct sur la page Facebook de 20 Minutes, demain à 16h30. Il répondra aussi aux questions des internautes.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com