Illustration facebook — FRANCK LODI/SIPA

Les titres du flash :

- Le vaccin contre le cancer du col de l’utérus jugé « sûr et indispensable » selon l’Organisation mondiale de la santé. A l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, les autorités sanitaires rappellent l’intérêt de la vaccination. 310.000 femmes meurent chaque année du cancer du col de l’utérus.

- Quels secteurs embauchent ? s’interroge Le Parisien. Ce sont tout d’abord des emplois de magasiniers et préparateurs de commandes, des mécaniciens automobiles puis des chauffeurs et livreurs.

- Facebook a 15 ans. Enorme succès de ce réseau social aux 2,3 milliards d’usagers mensuels actifs. Mais aussi nombre de scandales concernant notamment les données de ses utilisateurs et sa capacité à désinformer…

- Sept épisodes de la série d’animation Nicky Larson​, diffusés dans le « Club Dorothée » au début des années 1990, rediffusés les samedis sur la chaîne TFX à 9h35. Début le 9 février, rapporte Le Figaro.

Pour retrouver les précédents flashs de « Minute Papillon ! », sur mobile, c’est sur les plateformes d’écoute en ligne. Ou par l’onglet « 20 Minutes Podcast » sur la page d’entrée de notre site.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com