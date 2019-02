Illustration d'un renard. — Alexas_Fotos/Pixabay

Les titres du flash spécial sciences :

- Demain, on glorifie l’intelligence des fourmis et va faire tomber l’homme de son piédestal. C’est la journée mondiale de l’intelligence animale. Car de l’intelligence, « il y en a autant chez l’écrevisse que chez l’éléphant » selon Emmanuelle Pouydebat, directrice de recherche au CNRS et au Muséum d’histoire naturelle.

- Recherche en France : Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce matin une loi de programmation pluriannuelle discutée en 2020 et appliquée en 2021.

- Cerveau : des chercheurs toulousains ont créé des nanosondes pour mieux comprendre les problèmes de connexions neuronales. Et appréhender des pathologies comme la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer… Et même certaines pathologies cardiaques. L’article de Béatrice Colin par ici.

- Combien de temps un être humain survit-il dans une eau glaciale ? Rare de pouvoir survivre plus de 45 minutes dans une eau à moins de 5 °C, répond Le Monde.

