Elise Lucet, journaliste, le 13 octobre 2017 à Paris — JOEL SAGET / AFP

Les titres du flash :

- Elise Lucet, personnalité féminine préférée des 18-30 ans de la communauté #MoiJeune de 20 Minutes. On a interviewé la journaliste après les résultats du sondage OpinionWay. « Je suis un porte-drapeau, mais ça m’encombre un peu », souligne Elise Lucet, elle qui se voit « plus en cheffe d’équipe qu’en star de l’investigation ». Elle nous a parlé de sa vision du métier de journaliste dans le contexte actuel de forte remise en question.

- « Gilets jaunes », « acte 12 ». A quoi s’attendre demain ? Des appels aux rassemblements en régions comme à Paris. Jusqu’à 10.000 à Valence (Drôme) ; ou 3.000 à Morlaix (Finistère) selon Le Télégramme.

- A la veille de la mobilisation, Emmanuel Macron poursuit le grand débat en rencontrant à l’Elysée une soixantaine de maires ultramarins.

- 20 Minutes allé à la rencontre de « gilets jaunes » à Saint-Dizier en Haute-Marne, où certains se demandent toujours « où va l’argent ». C’est dans cette commune que des manifestants ont muré l’entrée du centre des impôts le 19 décembre dernier. C’est le troisième reportage de notre série #ResterVisible

- Les clients des prostitués resteront passibles d’une amende en France. Cette pénalisation a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel ce matin. Rejetant l’argument de plusieurs ONG.

- Action contre la faim lance aujourd’hui sa collecte annuelle de titres-restaurant périmés. L’ONG a pu récolter 600.000 euros l’an dernier.

