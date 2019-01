L'équipe du film à la première de — VILLARD/SIPA

Les titres du flash spécial cultures :

- En France, les ventes de livres ont baissé en 2018, pour la deuxième année consécutive. Soit la plus forte baisse depuis dix ans, selon une étude à paraître demain dans le magazine Livres Hebdo.

- Très bon démarrage de la comédie Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? sorti en salles hier. Elle a attiré 362.000 spectateurs en France, rapporte Le Parisien.

- Du Seigneur des anneaux aux Beatles. Peter Jackson, le réalisateur oscarisé, se lance dans un documentaire sur le groupe culte anglais.

- Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas : pour la troisième fois consécutive, les membres de l’Académie française n’ont pas réussi à choisir un successeur au fauteuil de Michel Déon.

- Vous l’appellerez plus Maître Gim’s, mais Gims, tout court. Demande de l’artiste, aujourd’hui sur Instagram.

