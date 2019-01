Gad Elmaleh, humoriste, lors d'un gala de charité le 2 décembre 2018 à Paris — AnthonyGhnassia/SIPA

Les titres du flash :

- Neige : six départements du nord et ouest en vigilance orange. Le risque d’avalanche est très important dans les Pyrénées. Dans les Alpes, risque élevé. Plus d'informations par là.

- « Nous lançons un cri d’alarme car trop de gens dorment dans la rue ». Florent Guéguen, directeur général de la Fédération des acteurs de solidarité, alerte sur la saturation des centres d’hébergement des sans-abri dans les grandes villes. Son interview par ici.

- Le « gilet jaune » Jérôme Rodrigues blessé à l’œil samedi. Une vidéo diffusée dans l’émission « Quotidien » et le rapport d’un policier révélé par Le Parisien renforcent l’hypothèse d’un tir de lanceur de balle de défense.

- Les retraités dans la rue aujourd’hui pour annuler la hausse de la CSG et une revalorisation des pensions.

- Gad Elmaleh banni d’une salle de spectacle de Montréal,​ le Bordel Comédie Club, au Canada. Information du quotidien canadien Le Devoir, repérée par Courrier International. Ce bannissement intervient après la vidéo de la chaîne YouTube CopyComic qui révèle des emprunts de l’humoriste à des artistes américains canadiens et français.

- Carnet rose : une naissance à bord d’un train Ouigo Paris-Strasbourg, a annoncé hier la SNCF.

