Les titres du flash spécial bébêtes :

- Frayeur d’une employée d’un magasin de robes de mariées à Pau. Elle a découvert ce matin un serpent en déballant un carton. Une « surprise » rapportée par la République des Pyrénées.

- Pour leurs animaux, ils passent derrière les fourneaux. De plus en plus de proprios de chats et de chiens cuisinent eux-mêmes le contenu de la gamelle. Ils veulent une alimentation plus saine tout en préservant leur budget. Gio, proprio d’un berger allemand, dépense 40 euros par mois : « Nettement moins cher que les meilleures croquettes du marché », a-t-il confié.

- 3.000 lapins pullulent dans un parc à Bordeaux. La mairie a recours à des furets pour en chasser une partie. Car les lapins produisent des dégâts considérables. « 80 % des jeunes arbres plantés l’hiver dernier ont été abîmés », explique Magali Fronzes, adjointe au maire chargée de la nature en ville et des espaces verts.

- Hélène Ségara s’engage pour la protection des animaux, rapporte Gala. Après une vente aux enchères de ses vêtements, la chanteuse a remis lundi un chèque de 10.000 euros à la SPA de Plaisir dans les Yvelines.

- A l’occasion de la sortie du film Minuscule 2 aujourd’hui, 20 Minutes s’est rendu en Guadeloupe, théâtre des nouvelles aventures des bestioles. C’est sur cette île que l’équipe a tourné pendant plusieurs semaines avant d’intégrer les insectes en images de synthèse.

