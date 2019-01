Eric Cantona, lors d'un match au profit d'Unicef à Old Trafford, Manchester le 10 juin 2018 — Matt West/BPI/Shutterst/SIPA

Les titres du flash :

- Tempête Gabriel : plus que 6 départements contre 43 au début de la tempête, en vigilance orange neige et verglas selon Météo France. 41.000 foyers encore privés d’électricité ce matin, selon Enedis. Notre article en direct à suivre ici...

- Les prix de certains produits alimentaires vont augmenter à partir de ce vendredi 1er février. Conséquence de la loi agriculture et alimentation, cette hausse doit permettre de mieux rémunérer les agriculteurs français.

- Un homme passe 195 appels à l’Élysée en 24 heures et écope de 3 mois de prison avec sursis. Le prof de musique, rapporte France Bleu, souffrirait de problèmes psychiatriques.

- « Je rêve d’incarner un salaud… ». Eric Cantona s’est confié 20 Minutes alors qu’il joue un artiste dans Ulysse & Mona en salles aujourd’hui. Le 7e art ? « J’ai toujours su que c’est ce que je désirais faire et je m’estime chanceux d’avoir eu plusieurs vies », confie Eric Cantona.

- Dans le Var, le dauphin « star » des réseaux sociaux a été blessé par une hélice de bateau, rapporte Var-Matin. Le parc marin de Port-Cros tient à rappeler des mesures de sécurité à tenir avec ce dauphin qui a recouvert la santé.

