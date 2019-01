Illustration d'un arbre arraché par le vent. — ykaiavu/Pixabay

- La tempête Gabriel débarque sur nos côtes. Pourquoi ce doux prénom ? C’est Météo-France, en partenariat avec les services météo espagnol et portugais, qui l’a choisi. Notre article, en direct, sur cette tempête et ses conséquences en France.

- Pourquoi les aurores sont-elles différentes au pôle Nord et au pôle Sud ? Des chercheurs norvégiens se sont penchés sur la question, relève Futura sciences. La cause : une différence de pression.

- Détecter et dévier les astéroïdes dangereux de notre Terre, objet d’un programme de l’Agence spatiale européenne. Comme le rapporte Le Monde, l’agence lance un programme de télescopes originaux pour scruter les objets stellaires de taille moyenne.

- Tous les bébés ont besoin de sommeil. Tous, même ceux considérés comme « très intelligents ». Slate revient sur une fausse information en vogue qui affirme que les bébés intelligents auraient besoin de moins de sommeil.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com