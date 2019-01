Les titres du flash :

- Tempête Gabriel:​ 41 départements en vigilance orange neige, verglas ou vent violent. La côte Atlantique première touchée.

- Rien à voir avec les Etats-Unis qui affrontent une vague de froid polaire, avec -48° en froid ressenti dans le nord-est du pays.

- « Gilets jaunes ». Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner souhaite que la justice poursuive Eric Drouet. Son collectif appelle à un « soulèvement sans précédent » après la blessure à l’œil de Jérôme Rodrigues samedi.

- Autre figure du mouvement, Priscillia Ludosky et une délégation de manifestants vont être reçus en fin d’après-midi par Annick Girardin, ministre des Outre-Mer.

- A l’Assemblée nationale, les députés examinent une proposition de loi «anticasseurs». Un texte sensible et qui divise, en pleine crise sociale.

- Lea Elui, 18 ans, première « influenceuse » de France avec 8,6 millions de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Son portrait sur 20 Minutes.

- Deux champions du monde intègrent « les Enfoirés », tournée musicale au profit des Restos du Cœur : Kylian Mbappé et Didier Deschamps.

