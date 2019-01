Les artistes Gad Elmaleh et Patrick Bruel au lors du gala de charité de la Tsedaka à Paris le 2 décembre 2018 — AnthonyGhnassia/SIPA

Les titres du flash spécial humour et télévision:

- L’amour est dans le pré, début de la dixième saison ce soir sur M6. On a rencontré Karine Le Marchand. En plus de la dimension narrative et récréative du programme, le spectateur est confronté à des questions de société, dont « la solitude amoureuse, mais aussi la solitude amicale », nous a-t-elle dit.

- Humour : la chaîne Youtube CopyComic, qui repère les plagiats des humoristes, épingle Gad Elmaleh. Une vidéo mise en ligne aujourd’hui, repérée par Le Monde, pointe les chapardages du comique à des artistes américains, québécois et français.

- Lorie Pester quitte la série Demain nous appartient de TF1. Durée de la pause : un an. La comédienne et chanteuse a confié à Télé Loisirs vouloir « prendre du temps pour réaliser d’autres projets professionnels et personnels ».

- La Casa de Papel : Les héritiers de Salvador Dalí en conflit avec les producteurs de la série diffusée sur Netflix. Ils leur reprochent d’utiliser l’image du maître sans leur autorisation, avec le fameux masque à moustache.

Pour accéder aux précédents flashs de « Minute Papillon ! » sur mobile, avec :

Par l’onglet « 20 Minutes Podcast » sur la page d’entrée de notre site.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com