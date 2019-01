Un portrait du footballeur Emiliano Sala devant l'entrée du front FC Nantes à La Chapelle-sur-Erdre le 25 janvier 2019 — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Les titres du flash :

- 3.259 tués sur les routes métropolitaines en 2018. C’est le plus bas historique, a souligné ce matin Edouard Philippe, Premier ministre. L’avenir de la réforme de l’abaissement à 80 km/h sur certaines routes reste menacé.

- Pour son onzième samedi, la mobilisation des «gilets jaunes » légèrement en baisse selon les chiffres délivrés par le ministère de l’Intérieur. Enquête ouverte par l’Inspection générale de la Police nationale après la blessure de Jérôme Rodrigues, figure du mouvement.

- Disparition d’Emiliano Sala : la cagnotte dépasse 338.000 euros en fin de matinée. La famille de l’ex-attaquant nantais a lancé une cagnotte en ligne pour poursuivre les recherches de l’avion disparu dans la Manche.

- L’alpaga retrouvé chez l’opticien breton appartenait au prêtre d’Hennebont, dans le Morbihan, rapporte Le Télégramme. L’animal recherchait des câlins, selon son propriétaire…

Pour accéder aux précédents flashs de « Minute Papillon ! » sur mobile, avec :

ANDROID

IOS

Par l’onglet « 20 Minutes Podcast » sur la page d’entrée de notre site.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com