L'acteur Dany Boon, le 12 mars 2018 à Munich — babiradpicture/Chr.Stiefl/SIPA

Les titres du flash :

- Acte 11 du mouvement « gilets jaunes » demain, avec des appels à des nocturnes.

- Dimanche, nouveau jour de manifestations : appel à des chaînes humaines ; « une marche républicaine pour les libertés » avec les « foulards rouges » à Paris ; rassemblement pour le climat à l’appel de collectifs citoyens et des ONG.

- Incendie de Courchevel. « La piste criminelle sérieusement examinée », selon la procureure d’Albertville.

- Les chefs de file des « gilets jaunes » sont-ils fichés par les renseignements français ? C’est ce que révélait Le Canard enchaîné mercredi. Il n’existe pas de « fichier "gilets jaunes" », répond le ministère de l’Intérieur à franceinfo.

- « J’ai toujours payé », écrit Dany Boon sur Facebook. L’acteur a répondu aux soupçons d’arrangements fiscaux du site Mediapart.

