- Avant l’émission Balance ton post coanimée par la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa, Cyril Hanouna nous a accordé une interview. L’animateur qui se qualifie de « médiateur », estime : « Les gilets jaunes, je leur ai donné la parole dès le début du mouvement. C’était une obligation pour moi, j’ai vu la détresse dans leurs yeux et je ne pouvais pas refuser. Et surtout je ne pouvais pas en rester là, bien au chaud dans mon studio à me marrer et eux dans la merde dehors. » L’émission spéciale sera pensée comme une émanation télé du grand débat national.

- Chantal Jouanno, qui a jeté l’éponge de l’organisation du grand débat national, estime ce matin sur LCI que ce débat « se résume à un questionnaire sur quatre thèmes ».

- Grand débat national à Paris : la mairie propose aux habitants d’apporter leur contribution en vidéo. Cela se passe aujourd’hui, dans l’hémicycle du conseil de Paris, pendant douze heures… L’interview de Pauline Véron, adjointe au maire et chargée de cette opération.

- Nîmes : un burger « Gilles et John » à la sauce « lacrymogène » au bar Joe, a été repéré France Bleu Gard Lozère. « Une façon de dédramatiser les événements » selon le patron du restaurant.

