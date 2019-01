Les titres du flash spécial «Internets»:

​- Anonymat en ligne: Emmanuel Macron a plaidé en faveur d’une « levée progressive de tout anonymat » vendredi. Une annonce qui divise nos internautes.Certains estiment que cela luttera contre les fausses infos. D’autres rappellent que l’anonymat permet aux personnes et notamment aux victimes de témoigner librement sur Internet.

- Des victimes de cyberharcèlement témoignent auprès de 20 Minutes. La série s'appelle: « Pris pour Cible ». Exemple: Charlotte est devenue la cible d’attaques après avoir entamé une relation virtuelle avec un homme sur Instagram. Elle a été inscrite sur un site de rencontres et un site d’escort girl…

- Un youtubeur a récolté 340.000 dollars pour les trans, rapporte Pixels, du Monde. Harry Brewis, alias HBomberguy a bouclé un marathon de jeu vidéo et collecté des fonds pour une association qui aide les transgenres et leurs familles.

- Des internautes s’organisent pour répondre aux commentaires haineux sous les articles de journaux. Slate a parlé avec Simon, qui, avec 173 autres personnes « veille » sur les posts Facebook des journaux normands pour que les commentaires les plus cliqués ne soient pas les plus haineux.

- Plus d’Internet, c’est « une catastrophe absolue », disent les habitants de Tonga, archipel de Polynésie, après la rupture d’un câble fibre optique sous-marin. Panne pour au moins deux semaines, rapporte l’AFP.

Pour accéder aux précédents flashs de « Minute Papillon ! » sur mobile, avec :

Par l’onglet « 20 Minutes Podcast » sur la page d’entrée de notre site.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com

Anne-Laëtitia Béraud