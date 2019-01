L'animateur Camille Combal, animateur de radio et de télévision, le 19 février 2016 à Paris — IBO/SIPA

Les titres du flash :

- Syndicats et lycéens appellent à la grève aujourd’hui contre la réforme des lycées. Ils dénoncent la suppression des postes et le dispositif des choix d’options pour l’entrée en première, qui créerait des inégalités.

- 25 millions d’euros : le montant des indemnités de départ de Carlos Ghosn, désormais ex-PDG de Renault, selon franceinfo.

- Emmanuel Macron dans la Drôme pour vendre le « grand débat national ». Pendant ce temps, Brigitte Macron reçoit Valérie Trierweiler et Carla Bruni à déjeuner à l’Elysée, rapporte des proches à BFMTV.

- Fisc : l’acteur Dany Boon aurait eu recours à des arrangements fiscaux pour ne pas payer certains de ses impôts en France, selon Mediapart.

- Kaaris va affronter Booba sur un ring mais « sai [t] que ça ne réglera rien », dit-il à l’AFP.

- Camille Combal se dit « humble » et « arrive sur la pointe des pieds » à « Qui veut gagner des millions ? ». L’animateur reprend le programme emblématique de TF1, à la suite de Jean-Pierre Foucault. Il s’est confié à 20 Minutes sur ce moment important de sa carrière, qu’il veut aborder sans pression.

