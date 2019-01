Illustration d'un séance de cinéma en plein air — Zhifei Zhou/Unsplash

Les titres du flash spécial ciné :

- Césars 2019 : Les noms des réalisateurs, films et acteurs en lice dévoilés aujourd’hui. La liste des chouchous et des snobés des ces nominations, par ici.

- Netflix se taille une place à Hollywood. La plateforme de vidéos à la demande est devenue membre de la puissante association américaine du cinéma. Et son film Roma a été retenu aux Oscars dans la catégorie du meilleur film. En savoir plus, par là…

- Kaamelott : Tournage imminent. Alexandre Astier, père de la série diffusée sur M6 de 2005 à 2009, a annoncé sur Twitter le tournage de son adaptation au cinéma.

> L'interview d'Alexandre Astier par 20 Minutes, en octobre 2018

- L’acteur François Perrot, l’un des grands seconds rôles du cinéma français est mort dimanche. Ses cendres seront dispersées en Lozère, rapporte Midi Libre. L’acteur avait en effet un lien particulier avec ce territoire.

