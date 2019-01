Illustration d'une personne sur une route avec de la neige — Warren Wong/Unsplash

Les titres du flash :

- Neige verglas : 28 départements du nord et du centre en vigilance orange, selon Météo France. Conditions de circulation difficiles, et ouverture, dans 22 départements, du plan « grand froid ».

- Disparition de l’avion d’Emiliano Sala, l’ex-footballeur du FC Nantes. Les recherches toujours infructueuses ce midi dans la Manche. La situation en direct par ici

- Couches bébés : Le gouvernement exige ce matin, dans les meilleurs délais, l’élimination des substances chimiques présentant « des risques ».

- Le Château de Cagliostro, film d’animation de Hayao Miyazaki (papa de Mon voisin Totoro et Princesse Mononoké) sort aujourd’hui au cinéma.

- Lucas Pouille en demi-finales de l’Open d’Australie. Exploit du tennisman français ce matin. Il va jouer sa première demi-finale d’un tournoi du grand chelem vendredi matin.

- Des diamants dans un blockhaus à Aytré, près de La Rochelle. Quatre jeunes hommes interpellés dans la nuit de dimanche à lundi à la sortie de ce bunker, avec 17 diamants, rapporte Sud-Ouest.

Pour accéder aux précédents flashs de « Minute Papillon ! » sur mobile, avec :

Par l’onglet « 20 Minutes Podcast » sur la page d’entrée de notre site.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com