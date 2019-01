Illustration d'un flocon de neige — Free-Photos/Pixabay

- Les flocons de neige ont des formes différentes suivant la température à laquelle ils se développent, rappelle Futura Sciences.

- Un robot européen sur la Lune avant 2025. C’est ce qu’a annoncé hier l’agence spatiale européenne.

- Bébés OGM : une deuxième femme est enceinte en Chine de bébés qui seraient « génétiquement modifiés », rapporte l’AFP. Il s'agit d'une nouvelle expérimentation du chercheur chinois qui prétend avoir créé de premiers « bébés génétiquement modifiés » en novembre 2018.

- Bébés nés sans bras dans plusieurs régions : un souci du côté de la formation des échographistes ? Selon Georges Haddad, président du Collège français d’échographie fœtale, obstétricien, « environ 30 % des agénésies [l’absence de formation d’un membre ou d’un organe] ne sont pas repérées pendant l’examen prénatal », dit-il à 20 Minutes.

