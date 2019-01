Les titres du flash :

- Premiers flocons de neige dans le nord et l’ouest de la France et premières perturbations. Sept départements ont activé leur plan « grand froid » pour l’hébergement des sans-abri.

- Coopération franco-allemande : Emmanuel Macron et Angela Merkel signent un traité à Aix-la-Chapelle. Un texte qui veut « contribuer à une armée européenne » selon la chancelière.

- Disparition du petit avion transportant l’ex-footballeur du FC Nantes Emiliano Sala et son pilote au-dessus de la Manche hier soir. La situation en direct dans notre live

- « Gilets jaunes » : Eric Drouet demande à être reçu par Emmanuel Macron. Dans une lettre ouverte du collectif en ligne « La France en colère !!! », il promet plus d’actions face à des contestataires « qui perdent patience ».

- Grand débat national : La rubrique des contributions en ligne sur le site de cette consultation est accessible depuis ce matin.

- Top Chef saison 10. On a rencontré Fanny, originaire de Marseille, qui participe à l’émission. Son histoire : c’est son patron, qui a intégré Top Chef 2011, qui l’a poussé à s’inscrire.

Pour accéder aux précédents flashs de « Minute Papillon ! » sur mobile, avec :

Par l’onglet « 20 Minutes Podcast » sur la page d’entrée de notre site.

Crédits sons : Longing - Joakim Karud/Musique libre de droits – Vibe With Me Joakim Karud/Audio Library - Density & Time/Audio Library- Rock Angel Joakim Karud/Bisquit soul de Noodgroove - Fugue Icons8.com/Looking in my eyes de Ann Abel - Fugue Icons8.com

Anne-Laëtitia Béraud