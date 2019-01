La chanteuse Cindy Lauper aux Grammy awards à Hollywood (Etats-Unis) le 28 février 1984 — DOWNIE/SIPA

Les titres du flash :​

- Neige : 24 départements du centre et du nord placés en vigilance orange par Météo France.

- 50 millions d’euros d’amende pour Google. La Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, l’a annoncé cet après-midi.

- Alexandre Benalla a refusé cet après-midi de donner suite aux principales questions de la commission d’enquête du Sénat sur ses passeports.

- L’ambassadrice d’Italie en France a été convoquée aujourd’hui au Quai d’Orsay, a appris l’AFP. Le vice-président du Conseil Luigi Di Maio a accusé la France « d’appauvrir l’Afrique », de prélever une « taxe coloniale » et d’aggraver la crise migratoire.

- 1.500 jeunes Français au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse, qui commencent demain. Le quotidien La Croix suit un groupe français pour cet événement rassemblant plusieurs milliers de catholiques.

- Le Forum des Images organise, à Paris, une rétrospective sur la « France années 1980. Le cinéma soigne son look ». Les années 1980, au niveau du style, c’est audacieux….

