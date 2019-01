L'artiste Chimène Badi lors d'un concert au Bataclan à Paris le 3 février 2018 — SADAKA EDMOND/SIPA

Les titres du flash :

- Plus de la moitié (53%) des 18-30 ans a déjà subi des insultes, des moqueries ou du harcèlement en ligne, selon un sondage OpinionWay réalisé auprès du panel #moijeune de 20 Minutes. Un chiffre qui grimpe à 63 % chez les 20-24 ans.

- Quoi faire quand on subit des violences en ligne ? Les conseils de notre journaliste Hakima Bounemoura.

- Guide Michelin : le chef Marc Veyrat dit à l’AFP perdre sa 3e étoile. Il précède l’annonce de la sélection du « guide rouge », cet après-midi à 15h.

- Open d’Australie : Lucas Pouille sort Borna Coric en huitième de finale du Grand Chelem australien ce matin.

- Chimène Badi en finale de « Destination Eurovision » samedi sur France 2. Une compétition qu’elle aborde «comme un boxeur», nous a-t-elle confié.

- Emile Bravo, auteur de BD, dessinera Spirou en direct cet après-midi sur notre page Facebook. Il a publié « L’espoir malgré tout », un album qui raconte Spirou en mai 1940, quand les Allemands envahissent la Belgique. Rendez-vous à 14h30 sur le réseau social pour le voir et lui poser des questions.

