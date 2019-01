Illustration d'une femme lisant un livre à la mer — StockSnap/Pixabay

Les titres du flash :

- « Gilets jaunes ». Dixième samedi de rassemblements à travers la France. Mobilisation en hausse la semaine dernière. Dispositif de sécurité : 80.000 forces de l’ordre, dont près de 5.000 à Paris.

- Rencontre entre Emmanuel Macron et 600 maires dans le Lot. Des critiques mais aussi une ovation, debout, pour le maire de Trèbes (Aude) Eric Menassi, qui a salué « l’Etat protecteur ». >> Pour suivre cette actualité en direct, c'est dans notre live par ici



- Ras-le-bol fiscal, suppression de Sénat ou réduction du nombre des trottinettes… 20 Minutes a lu plusieurs cahiers de doléances dans des mairies de villages de Haute-Garonne -Maurémont et Trébons-sur-la-Grasse,- et à Paris.

- Avec 7.000 euros par mois, Benjamin Griveaux « condamné » à rester locataire à Paris. Sarcasmes et fausses cagnottes solidaires en ligne après les propos du porte-parole du gouvernement.

- Guillaume Musso à la folie. Le livre le plus vendu en France l’année dernière est « Un appartement à Paris », selon le bilan des ventes publié par Livre Hebdo. 590.000 exemplaires.

