Vue d'artiste de la sonde Cassini au-dessus de Saturne. — NASA

Les titres du flash :

- Prime d’activité pour les travailleurs aux revenus modestes. Environ 5 millions de foyers vont pouvoir en bénéficier. Pour 20 Minutes, Christelle Dubos, secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, revient sur le dispositif.

- Emmanuel Macron, président de la République, face à face à 600 maires d’Occitanie à Souillac dans le Lot à partir de 15h.

- 5 % des nouveaux produits de beauté et soins lancés dans le monde sont destinés aux hommes, selon l’agence d’études de marché Mintel. Un chiffre marginal mais en progression, relève l’AFP.

- Les anneaux de Saturne n’ont pas toujours été autour de la planète gazeuse âgée de 4,5 milliards d’années. Les scientifiques pensent qu’ils se sont formés il y a moins de 100 millions d’années, rapporte la revue scientifique américaine Science.

- « Je ne suis ni favorite, ni perdante », confie Seemone à 20 Minutes. L’artiste de 21 ans participe demain soir à la deuxième demi-finale de « Destination Eurovision », et disputer la victoire finale à l’archi-favori Bilal Hassani…

